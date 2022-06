Unió de Pagesos demana a la DOQ Priorat i DO Montsant que valorin fins a un 15% més el preu del raïm

Els pagesos reclamen aquest increment per compensar la pujada dels costos de producció

Actualitzada 07/06/2022 a les 20:16

Unió de Pagesos (UP) demana als cellers de la DOQ Priorat i de la DO Montsant que augmentin entre un 10% i un 15% el preu del raïm que compren als viticultors. El sindicat reclama aquest increment davant l'augment dels costos de producció per la pujada del preu dels carburants i de les matèries primeres, així com per les conseqüències que comporta la guerra d'Ucraïna.Des d'UP recorden que l'increment dels carburants i dels fertilitzants i fitosanitaris per a la pagesia de la vinya ha estat del 70%, i el dels salaris el 15%. Per això, asseguren, que no els «és possible conrear les vinyes i produir raïm de qualitat sense perdre diners».