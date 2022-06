Tallada l'N-340 a la Canonja per una marxa lenta dels treballadors de BASF

Reclamen recuperar el poder adquisitiu

Actualitzada 07/06/2022 a les 08:48

La nacional N-340 es troba tallada des de primera hora del matí per una protesta per part dels treballadors de BASF. El comitè d'empresa va convocar una marxa lenta per denunciar que la direcció manté bloquejades les negociacions del pacte articulat d'empresa. La protesta ha començat a les 6.15 h davant de la ITV Reus fins a l'accés principal de BASF, on es farà una acció informativa al polígon per denunciar el bloqueig de les negociacions.Una de les principals reivindicacions del comitè d'empresa és que la recuperació de l'IPC de 2021 es faci efectiva en tres trams (un 2 % el 2021, un 2,5 % el 2022 i un 2 % el 2023), a compte de 2024, per tal que la plantilla pugui anar recuperant el poder adquisitiu perdut. CCOO recorda durant l'any 2021 la companyia ha incrementat les seves vendes un 25 % i ha aconseguit un rècord històric de beneficis. Uns beneficis que són fruit també de l'esforç i la dedicació dels seus treballadors i treballadores, i que haurien de revertir també sobre la plantilla.