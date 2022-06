Lilla espera encara resoldre les responsabilitats per les esquerdes provocades per la construcció de l'A-27

Són noranta cases afectades per escletxes i ara és a punt de resoldre's un nou peritatge, tres anys després

Actualitzada 06/06/2022 a les 13:16

Lilla encara la recta final del peritatge de les esquerdes que han fet anar de corcoll aquest petit poble, pedania de Montblanc, des de fa gairebé tres anys. Va ser a finals del 2019 quan van aparèixer les primeres escletxes en diversos immobles, coincidint amb les voladures per a la construcció de l'autovia A-27, molt a prop del poble, que inclou un complex túnel. Avui dia ja hi ha noranta cases afectades del centenar que hi ha a la pedania.Les queixes veïnals van forçar un nou peritatge -el tercer- que ara arriba al seu procés final. L'objectiu és d'esclarir si realment les obres van originar els danys i s'assumeixin responsabilitats, tal com reclamen els veïns, que no han arreglat res a l'espera de rebre alguna indemnització.