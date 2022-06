L'Ajuntament de Cambrils autoritzarà la construcció d'habitatges en l'àmbit del Pinaret

La Generalitat ha aixecat la suspensió perquè el consistori ha aprovat una modificació puntual del POUM

Actualitzada 07/06/2022 a les 12:46

L'Ajuntament de Cambrils podrà autoritzar la construcció d'habitatges en els solars urbanitzables de davant de la zona esportiva. La Comissió de Territori de la Generalitat ha aixecat la suspensió de les tramitacions de llicències de projectes d'edificació i urbanització que afectava l'àmbit del Polígon d'Actuació PA-6 El Pinaret.Aquest aixecament ha estat possible perquè el consistori cambrilenc ha aprovat definitivament una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) que preveu un creixement més compacte amb habitatges plurifamiliars en l'àmbit del Pinaret i compleix les exigències del Pla Director Urbanístic (PDU) de sols no sostenibles de la Generalitat, que revisa la sostenibilitat del planejament de 41 municipis entre Malgrat de Mar i Alcanar.La modificació d'aquest Polígon d'Actuació, que era l'únic àmbit de Cambrils que preveia el creixement només amb habitatges unifamiliars, es va iniciar abans de l'aprovació del PDU i aquest 2022 ha estat aprovada per la Comissió de Territori.D'aquesta manera, l'Ajuntament de Cambrils podrà continuar avançant en el desenvolupament d'aquest sector i mantenir els compromisos adquirits d'ocupacions directes i cessions anticipades al planejament del Pinaret per poder desenvolupar equipaments.El regidor d'Urbanisme, Enric Daza, ha explicat que la suspensió limitava el creixement i la progressió del municipi perquè aturava totes les noves llicències de construcció i instruments de planejament.