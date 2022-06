Estafen 6.000 euros a un matrimoni de la Conca amb un fals descalcificador d'aigua

Els detinguts es van fer passar per una empresa que anys enrere els hi havia instal·lat un aparell d'osmosi similar

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 30 de maig a Reus i el 2 de juny, a Valls, dos homes de 43 i 44 anys com a presumptes autors d'un delicte d'estafa.Els fets van ocórrer el passat dia 10 de març quan les víctimes, un matrimoni d'avançada edat, van rebre una trucada telefònica d'un home que s'identificava com a treballador d'una empresa d'aigua de Montblanc.Poc després, dos operaris d'aquesta presumpta empresa es van presentar en el domicili del matrimoni i els van fer creure que venien un purificador d'aigua que feia la mateixa funció que la màquina d'osmosi que tenien instal·lada anys enrere.De manera insistent els detinguts van pressionar la dona perquè acceptés la compra mitjançant el pagament amb la seva targeta de crèdit. A més, van dir-li que havia de fer una transacció de 6.000 euros i que si ho feia en efectiu li descomptarien 1.500 euros.Acte seguit, van intentar cobrar-li amb un datàfon la totalitat de la quantia però com aquesta era tan elevada només li van poder fer un cobrament de 1.500 euros. També van demanar-li diners en efectiu i la víctima va entregar-los 150 euros que tenia a casa seva.Un cop fet el primer pagament, la dona no va rebre cap factura i no va ser fins el 14 de març que van instal·lar-li el presumpte descalcificador d'aigua que en aparença era com una joguina.Els detinguts van aprofitar aquell moment per culminar l'estafa i fer-li signar la resta de l'import de l'aparell, 4.500 euros, amb una entitat financera.Pocs dies després, els operaris de l'empresa que li havien instal·lat el seu primer aparell d'osmosi van anar a casa del matrimoni per una revisió ordinària.Va ser en aquell moment quan els professionals van adonar-se que havien estafat al matrimoni amb la venda d'un aparell que en cap cas feia funcions de descalcificador.Arran d'això, el matrimoni va denunciar el 13 de maig els fets a la comissaria dels mossos de Valls i després de gestions d'investigació van detenir els presumptes estafadors a Reus i Valls.Després de declarar en seu policial, els detinguts van quedar en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.