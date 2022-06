Els gegants de l'Espluga compleixen 75 anys estrenant vestuari i nova imatge

El passat cap de setmana l'Espluga va acollir la celebració dels 75 anys dels gegants i nanos vells de la localitat, i ho va fer amb una gran resposta dels vilatans.



Prop de mig miler de persones va omplir la plaça del Castell. L'estrena del nou vestuari i imatge restaurada dels gegants Ponç Hug i Beatriu havia generat molta expectativa per l'adequació als personatges que representen, sense corona i amb vestits d'estil medieval, ell com a cavaller i ella com a vescomtessa.L'acte també va servir per entregar als nanos macers les dues maces que a partir d'ara lluiran com a símbol de l'autoritat municipal, acompanyats del vell i la vella, tots quatre també amb 75 anys d'història, al so dels Grallers de l'Espluga, que compleixen 30 anys de l'actual grup.

Pel que fa als gegants, procedents del conegut motlle de la casa Ingenio de Barcelona, han viscut el tercer canvi de vestuari i la vuitena restauració o canvi figuratiu.



L'Ajuntament de l'Espluga ha destinat una inversió de 10.000 euros entre el pressupost municipal de 2021 i 2022 per restaurar-los de nou, aquest cop al taller d'escultura Casserras de Solsona i al taller El Barato de Reus, partint de l'informe tècnic i històric sol·licitat per la regidoria de Cultura el febrer de 2021 al periodista i divulgador local Xavier Lozano Bosch i l'aval del Centre d'Estudis Locals a una opció basada en fonaments històrics diacrònics oberta a determinades llicències de simbologia, elements i vestimenta com és propi dels gegants.

En destaca la nova pintura a l'oli, fet que els ha rejovenit, a més de la incorporació de nous elements com el casc de soldat i l'espasa, per a ell, amb la llicència del segell de l'Espluga del segle XV a la mà esquerra o la creu hospitalera a l'empunyadura, a més del vel i barret de dama per a ella.



L'acte va incloure la imposició de tots els símbols com la carta de població de 1079 a la mà del gegant, recuperada del vestit anterior; l'agulla de pit de l'anterior vestit, per la geganta, un nou ram de flors obra de la Floristeria Civiflor i un nou mocador amb puntes originals de fa 75 anys.

Un cop feta la descoberta, al ritme dels Grallers de l'Espluga es van ballar els Balls de Gegants i de Nans de l'Espluga, compostos per Josep Prats.

Homenatge als geganters des de 1947

Un dels moments més emotius de l'acte va ser l'homenatge a la seixantena de geganters i geganteres que ha tingut l'Espluga des de 1947, inicialment tot homes fins a l'arribada de les primeres dones portadores els anys 2016 i 2017.



L'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans va obsequiar els geganters i a les famílies dels difunts o absents amb un clauer amb la nova imatge dels gegants i un exemplar del conte 'El Caputxet', protagonitzat pels Cervera.



Per acabar, va fer-se una fotografia de família de tots els geganters i geganteres presents, alguns dels quals, amb els uniformes o elements de vestuari d'èpoques anteriors.