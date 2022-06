El Ball de Pastorets de Valls s'incorporarà al seguici cerimonial per la Festa Major

Es presentarà el dia 18 de juny als Arcs de Ca Magrané

Actualitzada 07/06/2022 a les 08:36

Vestuari i música vallencs

La Festa Major de Sant Joan 2022 viurà la incorporació del Ball de Pastorets de Valls al seguici cerimonial de la ciutat, això serà els dies 23 i 24 durant les sortides del seguici cerimonial de la ciutat al complet. També es podrà veure durant la representació dels balls parlats, el dia 22 de juny a les 18 h a la plaça de l'Oli. Aquesta proposta és impulsada per un grup d'exballadors joves del ball infantil i l'Associació Cultural l'Espardenya, amb el suport de l'Ajuntament de Valls.El dissabte 18 de juny a les 12 del migdia, des del Santuari de la Mare de Déu del Lledó, començarà la cercavila inaugural que comptarà amb la presència dels padrins del ball nou el Ball de Pastorets de Vilafranca del Penedès i el de Reus i l'Infantil de Valls.Aquesta cercavila servirà d'avantsala de la presentació dels pastorets vallencs que tindrà lloc a la 1 del migdia als Arcs de Ca Magrané.El ball partirà de vuit balladors/es a les ordres d'una parella de caps anomenats majorals, picaran a terra i entre ells amb uns bastons llargs en un simbòlic intent de fertilitzar la terra. Estarà acompanyat amb la música d'una mitja cobla: flabiol, tamborí i sac de gemecs.El disseny del vestuari ha estat renovat i ha anat a càrrec de Mercè Gaya. S'han conservat elements com la carabassa i el sarró, però s'incorporen modificacions per poder fer una distinció entre els dos vestuaris. Es pot veure clarament en detalls com el dels cascavells, que ocupen una major part de la cama, també s'ha afegit una cinta al coll i s'han reemplaçat el barret per uns mocadors. Els colors i les sanefes de l'armilla recorden a les flors naturals de Sant Joan, a més, l'intercalat entre vermell i blanc és una clara referència a l'escut de Valls.Un altre element clau en la nova indumentària és que el vestuari dels personatges rabadà i la parella de majorals serà diferent de la resta, els detalls més significatius són els canvis de color de l'armilla del rabadà i la incorporació de la faldilla en els majorals. La confecció del vestuari i dels complements ha anat a càrrec de la vallenca Sara Esteban.També s'incorporen noves músiques per a les diferents figures i evolucions que s'aniran succeint durant el ball. Només es conservarà la melodia tradicional Pastoret d'on vens? per a les picades; la resta de tonades han estat compostes pel vallenc Pol Figuerola.