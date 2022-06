Detingudes 22 persones per estafar 108.000 euros per tot Espanya suplantant a bancs

Una de les detencions s'ha fet a la província de Tarragona

La Guàrdia Civil de València ha detingut 22 persones per estafar amb el mètode phishing 61 víctimes a diferents llocs d'Espanya, fet que els va permetre obtenir més de 108.000 euros emulant les pàgines web de diferents entitats bancàries.Es tracta de 10 homes i 12 dones entre 22 i 63 anys, que han estat detinguts a Palma de Mallorca (8), Barcelona (6), Sant Sebastià (3), Oviedo (2), Tarragona (1), Sevilla ( 1) i Pamplona (1), segons han informat aquest dimarts fonts de la Benemèrita.Als detinguts, de nacionalitats espanyola, cubana, marroquina, portuguesa i senegalesa, se'ls atribueixen 61 delictes d'estafa continuada, pertinença a grup criminal, 61 delictes de falsedat documental, 61 descobriments i revelació de secrets.Les detencions han estat possibles gràcies a l'operació MUZIB, que va començar l'any passat després d'una denúncia interposada davant de la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna (València) per un delicte d'estafa a través d'una plataforma de pagament mòbil.El modus operandi emprat per la banda consistia a emular les pàgines web de diverses entitats bancàries els enllaços de les quals enviaven en correus «hams», la qual cosa els permetia obtenir les claus, contrasenyes o firmes digitals accedir als comptes bancaris i fer transferència bancària sense el consentiment dels afectats.Durant les investigacions es van recopilar denúncies interposades davant la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Policia Foral de Navarra, Ertzaintza i Policia Municipal de Madrid, i es va descobrir que els ara detinguts feien transferències repetitives, de no més de 500 euros cadascuna per no ser descoberts, i fins i tot van buidar un compte amb 8.000 euros mitjançant 16 transaccions.Així mateix, l'entramat criminal va utilitzar «mules bancàries», persones que prestaven els comptes a canvi d'una remuneració econòmica.En total, es va constatar que els investigats van utilitzar 34 comptes bancaris i 48 línies de telèfon, tant al seu nom com al de tercers, fins i tot amb identitats falses per dificultar la tasca de recerca.A més de les detencions, s'han bloquejat judicialment 29 comptes bancaris, així com 20.500 euros, i s'han esclarit 56 fets delictius, mentre que no es dóna per desarticulat del tot aquest grup criminal i s'està pendent de més detencions.Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sueca (València).