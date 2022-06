Detingut un veí de Coma-ruga acusat de tenir un laboratori de llaminadures de marihuana

La Guàrdia Civil intervé més de 200 llepolies preparades per a la seva distribució

Actualitzada 05/06/2022 a les 12:41

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Coma-ruga, a El Vendrell (Baix Penedès), acusat de tenir un laboratori des d'on elaboració i distribució de llaminadures de marihuana. Segons informa el cos policial en un comunicat, les llepolies contenien una alta concentració de THC, que és la substància activa de la marihuana. El laboratori estava en un xalet de Coma-ruga on residia el detingut, que està acusat d'un delicte contra la salut pública. La Guàrdia Civil també investiga la seva parella. Al xalet, els investigadors hi van trobar una plantació de marihuana amb 74 plantes en ple desenvolupament, gairebé 12 kg de marihuana preparada per al seu processament i 247 llaminadures preparades per a la venda.