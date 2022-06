La covid segueix deixant morts al territori, quatre a Tarragona i dos a l'Ebre

La velocitat de propagació del virus ha pujat per sobre d'1 a la zona ebrenca

Actualitzada 03/06/2022 a les 14:28

El Departament de Salut ha notificat sis noves morts per covid al territori des de dimarts, que és quan va donar l'últim balanç. D'aquestes, quatre pertanyen al Camp de Tarragona i la xifra total des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 1.406. A les Terres de l'Ebre el total ha augmentat a 254 decesos (+2).Pel que fa al nombre de contagis, s'han registrat 635 nous contagis a la demarcació. El Camp de Tarragona han sumat 189.368 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 533 nous casos. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 50.398 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 102 més.Als centres tarragonins hi ha 68, un més respecte l'últim balanç de dimarts. A les Terres de l'Ebre la xifra de pacients ingressats baixa a 20 persones (-1). A l'UCI hi ha 6 al Camp de Tarragona (+1) i un a l'Ebre (=).El risc de rebrot es manté en 269 punts al Camp de Tarragona i en 201 a les Terres de l'Ebre. La Rt està en 0,88 i 1,06, respectivament.