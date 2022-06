L'Hospitalet de l'Infant celebra aquest cap de setmana la Feria Rociera

Aquest divendres començarà la festa amb l'encesa de l'enllumenat

Actualitzada 03/06/2022 a les 13:05

La Plaça dels Pins de l'Hospitalet de l'Infant acollirà la Feria Rociera aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juny. La festa començarà divendres, a les 21.00 h, amb l'encesa de l'enllumenat, a càrrec de l'alcalde, Alfons Garcia; del regidor de Festes, Diego Garcia; i de Emilia Fernández, la presidenta de l'Asociación Rociera de L'Hospitalet de l'Infant, que és l'entitat local que organitza aquest esdeveniment, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.Aquesta festa està adreçada a tothom, tant als socis i sòcies d'aquesta entitat, que disposaran de 8 casetes al recinte; com als que no en formen part. Hi haurà actuacions de sevillanes i flamenc per a tots els públics, animació infantil i també sessions de dj. A més, hi haurà servei de bar i atraccions de fira per als més petits. Entre els actes previstos, cal destacar també la missa «rociera» de dissabte; i l'espectacle eqüestre i la paella popular de diumenge.