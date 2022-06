Engega la 63à Fira Multisectorial de Cambrils

L'alcalde cambrilenc, Oliver Klein, el subdelegat del Govern central, Joan Sabaté, han estat els encarregats de tallar la cinta inaugural

A les 12 del migdia d'aquest divendres s'ha donat el tret de sortida de la 63a. edició de la Fira ultisectorial de Cambrils.La comitiva inaugural, que s'hi ha desplaçat amb el trenet Turístic, integrada per les pubilles, els hereus, els membres del Consistori, el President de la Cambra de Reus, Jordi Just, el president de la Fecam, Victorià Luque, i d'altres autoritats han arribat al portal d'entrada a la Fira per a fer el tradicional tall de la cinta inaugural.Posteriorment s'ha fet el recorregut pels diferents estands, que s'ha allargat durant més de dues hores. Posteriorment, a l'escenari – carpa de Ràdio Cambrils s'han iniciat els parlaments inaugurals.El regidor de Promoció Econòmica, Juan Carlos Romera, ha destacat «que després de dos anys d'interrupció per motiu de la pandèmia, els cambrilencs i cambrilenques tenim més ganes de Fira que mai». En aquest sentit ha destacat el que serà un èxit de visitants «més de 40.000 persones» i el canvi de concepte que s'ha dut a terme per part de la seva àrea «introduint sectors capdavanters com el caravàning, l'energia solar fotovoltaica, els vehicles elèctrics, les teràpies naturals o l'ensinistrament i cura de les mascotes».També ha volgut agrair a tots els expositors i empreses col·laboradores «la confiança que ens fan participant en aquesta edició de la Fira» i a tot el personal de l'àrea de promoció econòmica «la seva dedicació i capacitat de treball que els ha dut a posar-hi moltes hores, molt esforços i tota la voluntat del món».Per la seva banda, el subdelegat del Govern, Joan Sabaté ha fet referència a la seva qualitat de professor d'Història per destacar el paper rellevant que, des de fa segles, tenen les fires per l'intercanvi i coneixement de les persones, més enllà del seu component comercial. «Una Fira com la de Cambrils és molt important per la vila, però també per tota la comarca del Baix Camp».L'alcalde Oliver Klein ha tancat el torn de paraules destacant que aquesta Fira «és la prova de l'empenta i dinamisme dels diferents sectors que conformen l'economia de Cambrils» a la vegada que ha pronosticat «un campanya d'estiu molt bona tal com ho demostra la reducció de més del 35% en la xifra d'atur al nostre municipi»