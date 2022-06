Els treballadors de BASF protestaran amb una marxa lenta per l'N-340 el 7 de juny

Des del comité d'empresa asseguren que la direcció manté les negociacions bloquejades des de fa gairebé un any

Actualitzada 03/06/2022 a les 12:03

El comitè d'empresa de BASF ha convocat una mobilització per al proper dimarts 7 de juny per denunciar que la direcció manté bloquejades les negociacions del pacte articulat d'empresa. Per aquesta raó, a les 6.15 h, iniciaran una marxa lenta per l'N-340 des de davant de la ITV Reus fins a l'accés principal de BASF, on es farà una acció informativa al polígon per denunciar el bloqueig de les negociacions.Els secretaris generals de CCOO d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, i d'Indústria de Tarragona, José Manuel Martín, acompanyaran els treballadors de BASF en la mobilització per manifestar-los el ple suport del sindicat.Una de les principals reivindicacions del comitè d'empresa és que la recuperació de l'IPC de 2021 es faci efectiva en tres trams (un 2 % el 2021, un 2,5 % el 2022 i un 2 % el 2023), a compte de 2024, per tal que la plantilla pugui anar recuperant el poder adquisitiu perdut. CCOO recorda durant l'any 2021 la companyia ha incrementat les seves vendes un 25 % i ha aconseguit un rècord històric de beneficis. Uns beneficis que són fruit també de l'esforç i la dedicació dels seus treballadors i treballadores, i que haurien de revertir també sobre la plantilla.