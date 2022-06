Els càmpings tarragonins registren el major nombre de pernoctacions de l'Estat a l'abril

Segons dades publicades per l'INE, hi ha hagut un 18% més de pernoctacions respecte el mateix mes de l'any 2019

Actualitzada 03/06/2022 a les 11:18

Els càmpings de la demarcació de Tarragona han rebut 1.309.764 pernoctacions durant el mes d'abril, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa que Tarragona hagi estat la província de l'Estat amb el major nombre de pernoctacions.Als càmpings de Tarragona l'estada mitjana va ser de 3,88 nits i els viatgers totals van ser 119.648 del mercat nacional i 34.915 internacionals. Durant el mateix mes de l'any 2019 -abans de la pandèmia-, es van dur a terme a la demarcació de Tarragona un total de 505.072 pernoctacions. Així doncs, enguany l'increment ha estat del 18,6%.Durant el mes d'abril a la Costa Daurada es van fer 549.924 pernoctacions, mentre que a les Terres de l'Ebre, 49.419. A més, cinc municipis de la demarcació s'han situat entre els dotze amb més pernoctacions. Aquests són: en segona posició, Mont-roig del Camp amb 114.126; en tercer lloc, Tarragona amb 93.562; en quart, Cambrils amb 60.701; en setè, Roda de Berà amb 41.655 i, finalment, en onzena, Creixell amb 39.049.Mireia Sans, presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha assegurat que «sense dubte, iniciem la temporada de la millor manera possible. Durant la pandèmia molta gent va descobrir els nostres establiments i serveis. Ara, tornen a visitarnos i aquest és el millor premi que pot tenir qualsevol establiment turístic».Respecte al turisme internacional, Sans ha explicat que «si no hi ha cap inconvenient de darrera hora, sembla que els nostres visitants habituals de Països Baixos, França, Bèlgica, Alemanya... tornaran aquest estiu. Així doncs, si tot es manté igual, enguany els càmpings podrem arribar a xifres prepandèmia».