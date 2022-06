Les entitats del Seguici Cerimonial de Valls demanen la dimissió de Jordi Bertran

Critiquen «la seva manca de professionalitat» i «les males praxis» del coordinador de Cultura

Les entitats que integren el Seguici Cerimonial de Valls han demanat a l'alcaldessa, Dolors Farré, la dimissió del coordinador de l'àrea de Cultura, Jordi Bertran per la seva «manca de professionalitat» i per «les males praxis i una actitud despòtica».Per aquest motiu l'Associació Cultural l'Espardenya, l'Associació Cultural Verge de la Candela, l'Associació El Bou de Valls, la Colla Gegantera El Calçot, la Colla Gegantera La Pessigolla i la Unió Anelles de la Flamahan signat un comunicat en el que asseguren que «des de fa mesos, diferents associacions i persones a títol personal han manifestat, de manera directa a alcaldia, la greu situació que pateix el nostre col·lectiu».A més a més, afirmen que tot i les «promeses polítiques» que apuntaven cap a un «canvi substancial en la gestió cultural de Valls» no s'han complert fet «que ha propiciat més crispació i esgotament, fins a arribar a la situació límit que es viu a dia d'avui».Les entitats també han denunciat la disfuncionalitat de les diferents comissions organitzatives de la Festa Major de Sant Joan, integrades per membres de les entitats.Finalment, han demanat que la Festa Major de Sant Joan «marqui un abans i un després» quant a les polítiques culturals de la ciutat, i demanen recuperar «la normalitat, l'entesa i la valorització que sempre havia tingut la ciutadania en l'organització de la festa».