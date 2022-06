L'atur cau en 2.300 persones i registra 41.800 desocupats aquest maig a Tarragona

L'evolució interanual mostra una reducció superior al 27% respecte al mateix mes de l'any passat

L'atur ha registrat 41.832 persones al Camp de Tarragona i l'Ebre aquest maig, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Són 2.333 persones menys inscrites a les llistes de l'atur, el que representa 5,28% menys respecte al mes d'abril. L'evolució interanual indica que hi ha 15.791 aturats menys, una xifra que suposa una reducció del 27,40% respecte a les dades registrades per l'administració estatal fa un any. El sector serveis continua encapçalant el major nombre de persones aturades, amb 29.575 -1.734 persones menys. La indústria es xifra en 3.764 -en resta 77-, mentre que la construcció se situa en 3.698 -160 menys- i amb 1.856 persones a l'agricultura -245 menys.Pel que fa al nombre de persones afiliades a la demarcació de Tarragona és de 331.649 persones, 6.349 afiliats més, el que representa un 1,95% més respecte a l'abril. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, s'han registrat 20.590 més, un 6,62% més d'afiliats.