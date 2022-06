L'Ajuntament de Valls atura les obres del carril bici per revisar tècnicament el projecte

Els treballs es van adjudicar aquest gener per un import de més 71.000 euros

Actualitzada 02/06/2022 a les 12:51

L'Ajuntament de Valls ha aturat aquest dijous l'execució de les obres del carril bici que havia de connectar l'estació d'autobusos amb el passeig de l'Estació i el barri del Fornàs. L'alcaldessa Dolors Farré ha ordenat la paralització dels treballs per revisar-ne tots els aspectes tècnics en la totalitat dels trams, ja que segons apunten fonts municipals, l'execució no «respon al que s'esperava, ocupant un espai molt més ampli al passeig de l'Estació», així com en diverses cruïlles de l'itinerari.Les obres es van adjudicar a principis del mes de gener d'enguany a l'empresa Proseñal per un import de 71.656,20 euros (IVA inclòs). Aquest projecte va ser un dels escollits pels veïns en el procés de Pressupostos Participatius de l'any 2018.