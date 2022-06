L'accident de Pradell de la Teixeta es va produir 24 hores abans de localitzar les víctimes

La investigació, que continua oberta, apunta la somnolència del conductor com a principal hipòtesis del sinistre

Actualitzada 02/06/2022 a les 14:04

Les dues víctimes mortals i la noia ferida molt greu en l'accident de l'N-420 a Pradell de la Teixeta (Priorat) es van accidentar entre les cinc i les sis de la matinada de diumenge, segons ha avançat el 3/24 i ha confirmat l'ACN. Els serveis d'emergències els van localitzar 24 hores després, gràcies a l'alerta donada pel servei de manteniment de carreteres.Segons fonts consultades, els joves tornaven d'una rave i anaven direcció Tarragona quan es van precipitar al barranc. La investigació policial continua oberta i tot apunta que l'accident s'hauria produït per la somnolència del conductor. Dilluns, els efectius d'emergències van treballar durant tot el matí per trobar un quart ocupant, però finalment, es va descartar que hi fos.