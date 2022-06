Estaments i entitats de Conca, Terol, Lleida, Tortosa i Reus reclamaran a Gandesa el desdoblament de l'N-420

La trobada reivindicativa es farà el 18 de juliol al Palau de Castellà de la capital de la Terra Alta

El Palau de Castellà de Gandesa serà l'escenari, el dilluns 18 de juliol a les 11 h, de l'acte reivindicatiu 'Pel Desdoblament de la Nacional 420', una gran trobada dels sectors socials, econòmics i polítics dels territoris afectats per aquesta carretera. En concret, hi participaran entitats i estaments provinents de Conca, Terol, Lleida, Tortosa i Reus.Les Cambres de Comerç i Indústria d'aquests territoris són les que van aplegar-se per reclamar la cristal·lització de l'esmena aprovada en els pressupostos generals de l'Estat de l'any passat per fer possible l'estudi informatiu pel desdoblament de Reus a Alcanyís.L'esmena la van presentar, de manera conjunta el grup mixt, el grup parlamentari republicà i el grup parlamentari plural, a instància dels diputats de Teruel Existe, ERC, PDeCAT i JuntsxCat.Per les cambres implicades el desdoblament de la Nacional 420 es tracta d'un projecte essencial perquè es tracta d'una via de comunicació bàsica pel Port de Tarragona atenent el transport de cereals al Baix Aragó, i també és una sortida natural per la indústria química per accedir a l'interior de la península.Per Terol també és una via de gran importància, entre altres coses per connectar amb l'aeroport de Reus al que sovint s'hi refereixen com l'aeroport del Baix Aragó. En paral·lel, el desdoblament obriria una nova via ràpida d'accés fins a Madrid que estalviaria temps i quilòmetres amb relació a l'actual traçat per Saragossa.