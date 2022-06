Baralla campal que acaba amb llançament de tota mena d'objectes a la Canonja

Els fets van tenir lloc la nit de dimarts i quan els Mossos van arribar ja s'havia dispersat

Actualitzada 01/06/2022 a les 19:37

El municipi de la Canonja va viure el passat dimarts a la nit una nit moguda per culpa d'una baralla campal que va involucrar un grup de 5 persones a la porta d'un bar.Els fets van tenir lloc a les 21:17 de la nit quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'estava produint una forta baralla que cada vegada involucrava més persones. Els agents es van personificar en el lloc dels fets, però quan van arribar els involucrats a la baralla ja s'havien dispersat. Segons informen els Mossos, el succés hauria involucrat 4 o 5 persones que es coneixien prèviament davant d'un bar situat entre el carrer de les Garrigues i el carrer Escultor Martorell de la Canonja.Aquesta baralla va alertar als veïns de la zona que van procedir a gravar-la. En el vídeo es poden veure com poc a poc els cops pujaven d'intensitat i es van produir llançaments d'ampolles de vidre i també altres objectes com tamborets del local.