Mont-roig pacificarà el trànsit als carrers de Costa Zéfir i El Casalot

Crearà zones de Petó i adeu a l'entorn de l'escola Marcel·lí Esquius i un nou carril bici

Actualitzada 01/06/2022 a les 08:26

Casalot

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp implantarà tot un seguit de millores per pacificar el trànsit de cotxes a les urbanitzacions El Casalot i Costa Zèfir. El projecte, que s'està licitant, contempla la creació d'espai de petó i adeu –on els pares deixen els fills a les portes de les escoles sense baixar del cotxe–, un nou carril bici i carrers d'una única direcció al voltant de l'escola Marcel·lí Esquius. Per altra banda, també es crearan passos de vianants i instal·laran més bandes reductores de velocitat.Al voltant de l'escola Marcel·lí on es registra un elevat trànsit de vehicles en les entrades i sortides del centre, es crearan espais de Petó i adeu. Segons el consistori, les millores a Costa Zèfir seran significatives i suposaran un canvi important en la circulació al voltant de l'escola Marcel·lí Esquius. D'una banda, es reduirà el nombre de carrils i el sentit de la circulació en alguns carrers, per deixar-los amb un únic carril per a vehicles. El nou carril bici es farà en els dos sentits de circulació i rodejarà tot el centre. Per aconseguir l'espai suficient per a aquest carril bici, es traurà un dels sentits de circulació de cada via exceptuant del carrer de Brasil, on el carril es col·locarà en l'espai reservat per aparcament de vehicles en fila, així com a l'avinguda de Costa Zèfir, on passarà el mateix. El carril bici es delimitarà amb color vermell a la calçada i un tractament antilliscant sobre el qual es pintarà amb color blanc normatiu tota la senyalització inclosa als plànols.Els carrers afectats per aquest projecte són l'avinguda de Costa Zèfir, el carrer de Nicaragua, el carrer del Perú, el carrer del Brasil i el carrer del Perú, travessera amb carrer Nicaragua. La velocitat d'aquests carrers passarà a ser de 20 km/h i s'instal·laran nous reductors de velocitat.El projecte de pacificació s'estén a la urbanització El Casalot. En aquest cas el projecte contempla la col·locació de nous reductors de velocitat prefabricats i la senyalització vertical que l'acompanya. El límit de velocitat serà de 20 quilòmetres per hora. D'altra banda, se substituiran els actuals reductors i se n'incrementarà la quantitat. A més es pintaran nous passos de vianants.Aquestes millores tenen un pressupost de sortida de 129.856 euros (IVA inclòs) i un període d'execució de trenta dies.