La Policia Local de Torredembarra deté dos individus per tràfic de drogues

També han arrestat un jove per un robatori a l'interior d'un vehicle

Actualitzada 01/06/2022 a les 13:06

Aquesta matinada, al voltant de dos quarts de tres, agents de la Policia Local de Torredembarra han detingut dos individus com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents van observar, al carrer del Camí de l'Era, dos vehicles encesos, mal estacionats i amb els llums d'emergència connectats. Els dos homes estaven fent tasques de càrrega i descàrrega entre els cotxes, i quan van veure el vehicle policial, van començar a fer moviments ràpids i sense sentit.Els homes van pujar als vehicles i van iniciar la marxa, quan de sobte davant la presència dels agents van entrar a un carrer en direcció contrària. Els agents, quan van veure les maniobres de tots dos vehicles, van procedir a aturar-los i identificar les persones, donant com a resultat que en el moment d'aproximar-se als vehicles van observar que transportaven bosses tipus esportives de grans dimensions.Quan es va fer l'escorcoll, van veure que transportaven quatre bosses negres de lona i a l'interior de cadascuna hi havia moltes bosses de dimensions mitjanes de plàstic, plenes de material vegetal color verd, possiblement marihuana, preparades per a la seva distribució. El pes aproximat de la substància intervinguda ha estat de 175 kg aproximadament.Acte seguit els agents van procedir a la detenció de les dues persones, que han passat a disposició judicial per un delicte contra la salut pública (tràfic d'estupefaents).D'altra banda, dues hores més tard, la Policia Local ha estat alertada per un veí de la població, que al carrer de l'Onze de Setembre hi havia un jove intentat robar un vehicle. Els agents, en pocs minuts, es van personar al lloc dels fets i van observar com un jove agafava objectes de l'interior d'un vehicle i sortia per la finestra trencada. Quan va veure els agents, va sortir corrents i va ser interceptat a pocs metres.Un cop fetes les comprovacions, els agents han detingut el jove, conegut de la població, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i ha estat posat a disposició judicial.