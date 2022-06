La Guàrdia Civil de Tarragona i Endesa s'alien contra la marihuana

L'any passat les connexions il·legals a la xarxa elèctrica a Tarragona van equivaldre al consum de més de 7.100 llars

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:02

La Guàrdia Civil de Tarragona i la companyia elèctrica Endesa han celebrat aquest dimecres unes jornades per estrènyer la col·laboració en la persecució de plantacions de marihuana, que estan proliferant i que impliquen enganxis il·legals al subministrament elèctric.En 2020, els equips conjunts de Guàrdia Civil i tècnics d'Endesa van dur a terme vuit actuacions conjuntes, amb un total de 23 registres i 34 persones detingudes; en 2021 van ser també vuit les actuacions conjuntes, amb 12 registres i 33 detinguts i, en el que portem d'any, Guàrdia Civil i Endesa han col·laborat ja en dues operacions, amb 6 registres i 15 detinguts.Els equips van decomissar 13.957 plantes de marihuana l'any 2020; 22.238 l'any passat i 18.880 en els cinc primers mesos d'aquest any.De moment, en aquest 2022, la Guàrdia Civil a nivell nacional ha fet 2.100 actuacions relacionades amb plantació o aprehensions directes de marihuana i ha intervingut més de 650.000 plantes de marihuana.Per la seva banda, en el 2021, Endesa, a través d'i-distribució, va detectar a Catalunya 677 connexions irregulars a la xarxa associades a plantacions, que sumaven 119 milions de kWh fraudulents.Aquesta xifra equival al consum anual de 34.000 llars i també el 74 % del total d'energia recuperada per Endesa a tota Espanya.A la província de Tarragona, es van localitzar 112 connexions, de les quals es van recuperar 25 milions de kWh, equivalent al consum anual de 7.140 llars; i a tota Espanya, 159 milions de KWH, l'equivalent al consum de 45.000 llars.Les plantacions suposen el 20 % del total d'energia defraudada en la mitjana dels territoris on opera i-distribució, una xifra que aconsegueix el 27,4 % en el cas de Catalunya.Una plantació pot equivaler al consum elèctric de 80 llars i qualsevol connexió irregular presenta el risc de curtcircuits, deflagracions, incendis, electrocucions i els problemes derivats de sobrecàrrega a la xarxa.