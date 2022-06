La demarcació de Tarragona, la segona amb més accidents a les carreteres catalanes

Es manté l'alta sinistralitat amb 71 morts en incidents a Catalunya

Actualitzada 01/06/2022 a les 12:42

Sinistralitat elevada a l'AP-7

Alta sinistralitat a Barcelona i Tarragona

Un total de 71 persones han mort en 63 accidents de trànsit a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig. Són 25 més que durant el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 46 persones en 44 accidents mortals. El 2019, sense restriccions per la pandèmia, els morts van ser 69 en 66 sinistres. Només al maig han mort 16 persones a les carreteres, una menys que l'any passat i una més que al 2019. Si es compara amb l'abril, s'han registrat menys morts, ja que el mes passat van ser 23. Malgrat això, abril i maig concentren el 55% de les víctimes del 2022. Trànsit ha alertat sobre el repunt de la mortalitat de vianants, amb nou víctimes fins la maig, tres més que en el mateix període de l'any passat.Trànsit ha qualificat de «crescuda preocupant» aquesta sinistralitat entre els vianants, que va arribar a les 14 víctimes el 2021, mentre que el 2019 en van ser sis. Per això, ha demanat màxima prudència, ser molt curosos si s'ha de caminar per carretera i autoprotegir-se i senyalitzar de seguida si cal baixar del vehicle per una emergència.De la resta de vulnerables, 14 eren motoristes i 3, ciclistes. En el cas dels motoristes, tot i que al maig n'han mort 6, la sinistralitat d'aquest col·lectiu no ha pujat respecte anys anteriors. El 2021 en van morir també 15 durant el mateix període, i 20 el 2019. En el cas dels ciclistes, s'ha produït un lleuger augment respecte el 2021, amb un ciclista mort més. Al mateix període de 2019 van morir també 3 ciclistes.De les 71 víctimes mortals, 55 eren homes, el que representa un 77% dels morts, i 16 dones. D'entre els 55 homes, 46 eren conductors i 7 vianants. Pel que fa a les dones, 6 eren conductores, 6 més viatjaven de passatgeres i 2 eren vianants. Les dades de sinistralitat d'aquests cinc primers mesos també mostren un alt percentatge d'homes en el col·lectiu de ferits greus: dels 253 ferits greus en accident de trànsit des que va començar l'any, 185 són homes (73%) i 68 són dones (27%).Per edats, les dues franges que acumulen més víctimes són les d'entre 35 a 44 anys i entre 55 i 64 anys, amb 16 persones mortes cadascuna. Pel que fa a la sinistralitat per tipus de dia de la setmana, 37 de les víctimes han sigut en feiners (52%) i 34 en cap de setmana (des de divendres a les 15 h) o festiu (48%).La via que ha concentrat més víctimes mortals en els primers cinc mesos de l'any ha esta l'AP-7, amb 13 morts, el 18% del total. L'any passat en van ser tres en aquest període. En aquesta via s'han produït accidents amb més d'una víctima. La segona via amb més morts és la C-63, amb quatre.D'altra banda, s'han produït menys xocs frontals i s'han situat en el 30% del total (19 dels 63 accidents). Dels 63 accidents mortals, 45 han estat col·lisions amb més d'un vehicle implicat i 18 amb un de sol.Quant a les morts per demarcacions, 28 s'han produït a Barcelona; 23, a Tarragona; 14, a Girona; i 6 a Lleida. A la demarcació de Barcelona es manté un augment tant respecte l'any passat (17) com en comparació amb el 2019 (25). La comarca del Baix Llobregat és la que ha registrat més víctimes mortals (7).A Tarragona, la sinistralitat d'enguany també supera la sinistralitat registrada l'any passat en aquest període (12 morts) i la del 2019 (21 morts). El mes de maig ha estat el pitjor d'enguany a les carreteres tarragonines, amb 9 persones mortes. A més, dels 9 vianants morts a tot el territori, 5 han estat en aquesta demarcació.A la demarcació de Girona, es manté un creixement respecte el 2021 (8) i el mateix nombre de morts que al 2019 (14). Les comarques de l'Alt Empordà i de la Selva, amb cinc morts respectivament, sumen la majoria de víctimes.En canvi, a Lleida es consolida la reducció de la sinistralitat registrada des de l'inici del 2022, tant respecte el 2021 (9 morts) com respecte abans de la pandèmia, el 2019 (9). Les comarques de l'Alt Urgell i el Segrià, amb dues víctimes respectivament, concentren bona part dels morts.