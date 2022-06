L'ICS Camp de Tarragona homenatja els professionals jubilats durant els anys de pandèmia

La celebració va tenir lloc, ahir dimarts 31 de maig, al Teatre Auditori de Salou

El TAS de Salou va acollir, ahir dimarts 31 de maig, l'acte d'homenatge als professionals de l'ICS Camp de Tarragona, tant els de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona com els de la xarxa d'Atenció Primària, que es van jubilar durant els anys 2019, 2020 i 2021. Un acte que no es va poder fer els dos anys anteriors a causa de la pandèmia de la covid-19. Unes 250 persones es van aplegar al Teatre Auditori de Salou (TAS) per celebrar un reconeixement que va comptar amb la presència de la directora gerent de l'Institut Català de la Salut, Yolanda Lejardi, que va estar acompanyada pel gerent territorial de l'ICS Camp de Tarragona, Dr. Rafael Gracia, i pels equips directius de l'Hospital Joan XXIII i de la Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona.L'acte va comptar amb la conducció de dues actrius de la productora teatral Sala Trono, concretament de la Companyia de Jabugo, l'Emma i la Marta. Durant l'esdeveniment es van lliurar obsequis de record pels professionals jubilats. Una representant de les persones jubilades d'Atenció Primària, la Dra. Laura Palacios, i un representant de les persones jubilades de l'Hospital Joan XXIII, el Dr. Albert Pons, van dirigir unes paraules als assistents de l'acte.El gerent de l'ICS Camp de Tarragona, Rafael Gracia i la directora gerent de l'ICS, Yolanda Lejardi, van fer la cloenda expressant unes paraules de reconeixement a la gran feina i professionalitat que els treballadors jubilats van dedicar, durant molts anys, a la institució i a la Sanitat Pública de Catalunya.