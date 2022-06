L'Estenedor de Cambrils ofereix 482 places per a 32 activitats d'estiu

Les inscripcions s'obren a partir del 7 de juny

Actualitzada 01/06/2022 a les 08:36

El programa L'Estenedor de Cambrils ofereix enguany 482 places de 32 activitats d'estiu a un preu subvencionat adreçades a joves d'entre 12 i 23 anys. Entre les novetats d'aquesta edició, que es portarà a terme durant els mesos de juliol i agost, hi ha un curs de monitor de lleure, la setmana de la cultura japonesa, un taller d'skate amb la nova entitat d'skaters i scooters de Cambrils, i tres tallers d'estampació, enquadernació i escape room que es faran amb la Biblioteca Municipal Josep Salceda i Castells. D'altra banda, es repetiran algunes activitats, com la llengua anglesa, la robòtica, la creació artística, el teatre, la pintura, la salut emocional o les activitats esportives i lúdiques.Aquest any també se segueix amb la col·laboració amb la ràdio municipal, adaptant els tallers en base a l'experiència i avaluacions de l'any passat, i s'introdueixen activitats amb la col·laboració de la Biblioteca.Les inscripcions s'iniciaran a partir del 7 de juny. El tràmit es pot fer a través del web www.joventutcambrils.cat o bé presencialment a l'Ateneu Juvenil demanant cita prèvia al correu joventut@cambrils.cat o bé per Whatsapp.