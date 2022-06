La protesta es farà de 12h a 13:30h per l'interior de les instal·lacions

Les treballadores i treballadors de la planta de BASF a Tarragona realitzaran una marxa cada dia de 12h a 13:30h per l'interior de les instal·lacions per a defensar el poder adquisitiu de la plantilla.Consideren que l'oferta de l'empresa en la negociació no està acord amb els beneficis generats durant l'exercici 2021. BASF va incrementar les vendes un 25% obtenint rècord històric de beneficis, mentre l'IPC del mateix any va ser del 6,5%.La negociació del pacte articulat s'allarga des de mitjans del 2021 i la plantilla considera que no es pot dilatar més.