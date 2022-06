El FIC-CAT tornarà al Casino Municipal de Roda de Berà

La 14a edició tindrà lloc del 4 a l'11 de juny

Actualitzada 01/06/2022 a les 08:10

L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili; la codirectora del FICCAT (Festival Internacional de Cinema en Català, Cris Gambín, i el president del FIC-CAT, Antonio Barrero, van signar ahir al migdia l'acord anual de coorganització del festival. Amb aquest document l'Ajuntament fa una aportació al FIC-CAT de 25.000 euros per a la coorganització de la 14a edició que tindrà lloc del 4 a l'11 de juny a Roda de Berà.L'acord també determina les línies mestres de treball que marcaran la consecució dels objectius d'aquesta edició, la qual tornarà al seu emplaçament original, al Casino Municipal. El teatre, per tal d'adaptar-se a les necessitats del Festival, es transformarà en una autèntica sala de cinema.L'edició d'enguany tindrà una major presència al carrer. Un dels centres neuràlgics serà la plaça de la Sardana, on es faran activitats per a tots els públics.