Detenen un perruquer de l'Hospitalet per vendre droga al detall en el seu local

Durant la inspecció van comissar-li tres embolcalls de cocaïna i marihuana i més de 700 euros en metàl·lic

Actualitzada 01/06/2022 a les 11:32

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de la Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van detenir el passat 27 de maig un home de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.Els cossos policials van tenir coneixement que en una perruqueria de la localitat de l'Hospitalet de l'Infant s'estava traficant amb droga al detall i que hi havia molta afluència de compradors.Així mateix, totes les informacions feien sospitar que el propi perruquer i alhora propietari del local aprofitava el seu establiment per a la venda de substàncies estupefaents.Arran d'aquests fets, els agents van inspeccionar el local investigat i van comissar-li tres embolcalls de cocaïna i marihuana i més de 700 euros en metàl·lic fraccionats. Per tot això van detenir-lo per un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.Durant el transcurs de la inspecció es van identificar 10 persones, es van complimentar tres citacions judicials i es van aixecar dues actes per tinença de drogues tòxiques, estupefaents i psicotròpiques. També es va denunciar administrativament el detingut per diverses irregularitats que presentava el local.L'arrestat va declarar en dependències policials el mateix 27 de maig amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.