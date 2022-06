Constantí inicia una campanya de reforç de la recollida selectiva

El 17 de juny s'organitzarà una Festa del Medi Ambient a la plaça de les Escoles Velles

Actualitzada 01/06/2022 a les 08:18

L'Ajuntament de Constantí posa en marxa avui una nova campanya per reforçar la recollida selectiva de residus domèstics. Fins el 12 de juliol i en el marc d'aquesta campanya que es duu a terme amb el suport de la Diputació de Tarragona, es donarà informació sobre com separar correctament les diferents fraccions de la recollida selectiva, en especial la fracció orgànica, els envasos i els residus especials (aquells que s'han de portar a la deixalleria).La campanya contempla diferents accions en aquest sentit. En primer lloc, es duran a terme visites porta a porta als domicilis per part d'un equip d'educadors ambientals, a través de les quals es lliurarà un tríptic i un imant informatiu, així com també un obsequi d'agraïment. D'altra banda, s'instal·larà un punt informatiu itinerant en horari de les 9.30 h. a 13.30 h., per diferents espais concorreguts del municipi a través del qual també es donarà informació i es lliurarà el material informatiu generat per la campanya. Els dimarts 7 i 28 de juny se situarà al davant del Supermercat Consum, el dimecres 22, a la Rambla 11 de Setembre, els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juny i 7 de juliol, al mercat setmanal i, finalment, divendres 8 de juliol, s'ubicarà a la cantonada entre el carrer Barcelona i el carrer Sant Sebastià.El 17 de juny, de 17 a 20 h., a la plaça de les Escoles Velles, es celebrarà la Festa del Medi Ambient, un acte per conèixer com dur a terme una bona recollida selectiva, de forma festiva. A la festa hi haurà L'inflable, per reciclar saltant! de l'Agència de Residus de Catalunya, i s'organitzarà un taller de reutilització de residus per a tota la família. Durant la festa, es lliurarà coca i xocolata a totes les persones participants.L'Ajuntament de Constantí preveu també la realització d'una campanya digital a través de les xarxes socials del Consistori i també mitjançant l'aplicació Viu Més Constantí i Constantí Ràdio.Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la campanya es pot contactar amb l'Ajuntament a través del correu electrònic ajuntament@constanti.cat o al telèfon 977 520 521.Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Constantí, actualment, només es recicla un 19% dels residus mentre que els objectius d'Europa i Catalunya marquen un mínim d'un 60%.