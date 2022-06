Cambrils estrena passeig

L'Avinguda Mestral, que travessa la trama urbana en diagonal, s'ha obert aquest dimecres

Actualitzada 01/06/2022 a les 16:07

Aquest dimecres s'ha posat en funcionament el nou passeig de vianants que connecta l'Avinguda Mestral de Cambrils amb la Riera d'Alforja. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein; el regidor d'Urbanisme, Enric Daza, i el gerent de Promocions d'Aedas Homes a Catalunya, Miquel Amat, han assistit a l'obertura d'aquest espai verd que travessa la trama urbana en diagonal. En la visita també hi ha participat la cap del Departament, Elena Pijoan, i l'arquitecte municipal que ha coordinat el projecte per part de l'Ajuntament, Ruben Heras.El nou passeig forma part de la urbanització del tram comprès entre els carrers Tramuntana, Horta de Santa Maria, Garbí i el Passeig Sant Joan Baptista de La Salle. Per aquest motiu les obres han anat a càrrec de la promotora dels nous blocs d'habitatges, tal com preveu el Pla d'Ordenació Urbana gestionat pel Departament d'Urbanisme. Així mateix, Aedas Homes també ha construït la vorera que ressegueix el perímetre del solar.La nova avinguda, que es converteix en una avant-sala del Parc del Pescador, es caracteritza per la seva traça en diagonal respecte la trama urbana que l'envolta, la seva amplària de 30 metres i un plantejament més proper a una zona verda que a un carrer. El passeig, de 120 metres de longitud, s'estructura al llarg de eixos diferenciats, per vianants i per bicicletes, i té una gran presència d'arbrat i zones enjardinades i compta amb jocs infantils.