Aquopolis torna a obrir la temporada que celebra el 35 aniversari

El parc aquàtic de la Pineda ha programat diversos esdeveniments al llarg de l'estiu per celebrar-ho

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:40

Juny i fins el 4 de juliol: 11h30-18h00

Resta de juliol: 11h00-19h00

Agost: 11h00-19h00 y, del 29 al 30, 11h30-18h00

Setembre: 11h30-18h30.

El parc aquàtic de la PIneda, a Vila-seca, ha obert portes aquest dimecres en una nova temporada en què, a més de recuperar la normalitat postpandèmia, també celebra el 35è aniversari desde la seva posada en marxa.Tot i que no n'ha avançat cap, des del parc s'explica que al llarg de l'estiu es realitzaran diversos esdeveniments pensats per a commemorar l'aniversari.El parc manté el seu espai, que ocupa una superficie de 110.000 metres quadrats, dinsla qual hi ha una zona destinada als més petits de 4.000 metres quadrats. També hi ha una gran zona verda amb taules de pícnic, tres piscines i més d'una vintena d'atraccions.Els horaris del parc aquesta temporada són els següents: