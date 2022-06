Deu empreses de l'AEQT, reconegudes en els Premis de Seguretat de Feique

Entre les guardonades hi ha Covestro, Dow Chemical Ibérica o Repsol Química

La Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) ha concedir aquest dimarts, per desè any consecutiu, els Premis de Seguretat FEIQUE a 36 empreses i/o centres productius que han comptabilitzat un índex de «zero accidents» durant el darrer any. Els guardons han estat lliurats de la mà del director general de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, Carlos Arranz, amb el director general de Feique, Juan Antonio Labat.Un total de 10 empreses de l'AEQT han estat reconegudes en la cerimònia. Quatre d'aquestes empreses han guanyat el Premi Especial de Seguretat Feique 2021, que reconeix aquelles empreses de més de 300 treballadors que van registrar zero accidents amb baixa durant l'any passat: es tracta de Covestro, Dow Chemical Ibérica, Inovyn España i Repsol Química.A més, altres sis han estat reconegudes amb el Premi de Seguretat Feique 2021, que reconeix empreses o centres de producció de més de 50 treballadors que van registrar un índex de freqüència general zero: és a dir, que no van registrar cap accident, amb o sense baixa, durant tot el 2021. Es tracta de Carburos Metálicos, per les seves plantes de la Pobla de Mafumet, el Morell, la Canonja i HyCO; Ercros, per la fàbrica de Tortosa; Grace Catalysts & Materials; Sekisui Speciality Chemicals Europe; Transformadora de Etileno (TDE); i Vopak Terquimsa.Aquests premis suposen un reconeixement a l'esforç i als recursos que les empreses químiques realitzen per preservar la seguretat i salut dels seus treballadors mostrant el compromís del sector amb la millora contínua en matèria de seguretat i salut.