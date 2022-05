Una vuitantena de persones participen de la Bicicletada Popular de Constantí

La ruta de 20 quilometres ha travessat diversos camins rurals del terme o altres elements de valor natural o paisatgístic

Més d'una vuitantena de persones han participat aquest diumenge 29 de maig en una nova edició de la Bicicletada Popular a Constantí. Els participants han recorregut una ruta d'uns 20 quilòmetres pel terme municipal. Hi havia també una ruta infantil de 5 km.Els participants van sortir de bon matí des del carrer Major, davant de l'Ajuntament, i durant el recorregut es van travessar diversos camins rurals del terme o altres elements de valor natural o paisatgístic com el camí de Serapi, el camí de Sant Llorenç, el Clot de Sanromà, el camí dels Albellons, la riera de la Boella, el camí de l'Olbi, el Mas de Montseny i el Mas de Santa Maria o el camí del Bassal fins a tornar novament al punt d'inici del recorregut, el carrer Major.L'Ajuntament de Constantí ha presentat aquesta setmana les noves rutes autoguiades en BTT pel terme municipal mitjançant el projecte Natura Local, una plataforma que treballa a través d'una pàgina web i una aplicació mòbil (app) amb l'objectiu de promocionar els municipis a partir del descobriment del seu patrimoni natural i cultural en forma d'itineraris autoguiats per la zona que posen en rellevància els punts més significatius del recorregut, mostrant també els serveis que ofereix el municipi.La Bicicletada popular d'aquest diumenge ha tancat els actes del cicle Fes Cultura, Fes Salut, que des del passat 19 d'abril ha programat més de 40 activitats obertes a tot tipus de públic que han inclòs des d'activitats musicals i literàries, exposicions, xerrades, tallers, clubs de lectura o activitats esportives.