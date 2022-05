Surten a la venda les entrades pels actes de la Festa de Sant Joan de Valls

Es podran adquirir de forma online o presencialment a les guixetes del Teatre Principal

Des d'avui es poden adquirir les localitats per a assistir als diferents actes programats de la Festa Major de Sant Joan de Valls. D'una banda, es tracta de l'espectacle de dansa La boda, coproduït per Adagi Dansa i la Fundació Festes Decennals, que tindrà lloc el dia 25 de juny, i d'altra banda, els Concerts Cirqueros, tres actuacions de caire familiar simultanejades amb tallers de circ, impulsades per La Circoteca. Aquests espectacles es faran els dies 17 de juny a les 19 h., el 19 de juny a les 11.30 h. i el 25 a les 11.30 h.Les entrades es podran adquirir avui a partir de les 10 h. a través del web www.codetickets.com . També es podran adquirir presencialment a les taquilles del Teatre Principal fins al 16 de juny, els dimecres de 18 a 21 h. i els divendres de 12 a 13.30 h. Del 17 al 23 de juny, les taquilles romandran obertes diàriament de 18 a 21 h.