Salut registra una defunció i 678 contagis per covid des de divendres a Tarragona

A les Terres de l'Ebre han augmentat la velocitat de propagació del virus i el risc de contagi

Actualitzada 31/05/2022 a les 12:18

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat 678 nous contagis a la demarcació de Tarragona. El Camp de Tarragona han sumat 188.835 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 474 nous casos. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 50.296 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 104 més.Pel que fa al nombre de defuncions, Salut n'ha registrat una al Camp de Tarragona i la xifra total des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 1.402. A les Terres de l'Ebre es manté en 252 decesos.Als centres tarragonins hi ha 67, dos menys respecte l'últim balanç de divendres. A les Terres de l'Ebre la xifra de pacients ingressats baixa a 21 persones (-2). A l'UCI hi ha 5 al Camp de Tarragona (=) i un a l'Ebre (=).El risc de rebrot es troba en 269 punts al Camp de Tarragona, 55 punts menys respecte divendres. Mentre que a les Terres de l'Ebre es situa en 201 punts, 22 més. La Rt està en 0,83 i 0,98, respectivament.Salut ha declarat 5 ingressats més per covid-19 i el global se situa en 1.110. El nombre de crítics a l'UCI puja a 37, tres més que els informats divendres, quan es va fer públic l'últim balanç. S'han registrat 5.947 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 2.534.303 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 27.418, que són 3 més notificades en els últims dies. L'Rt baixa set centèsimes, fins a 0,85, i el risc de rebrot ho fa fins a 268 (-59). El 17,36% de les proves han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 380 a 338, i la de 7 dies ho fa de 173 a 145. Salut comunica les dades dos cops per setmana i concentra les proves en vulnerables i pacients greus.