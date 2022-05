Roda inicia la reforma integral del parc infantil de l'Era del Gassó

Durant dues setmanes l'equipament romandrà tancat al públic

Actualitzada 31/05/2022 a les 08:22

L'Ajuntament de Roda de Berà ha començat aquesta setmana la reforma integral del parc infantil de l'Era del Gassó, ubicat al carrer Marinada. La seva renovació era una demanda de moltes famílies atès que aquest parc és un dels més concorreguts cada tarda. Durant dues setmanes l'àrea romandrà tancada al públic, mentre durin els treballs de reforma.La brigada municipal traurà la gran piràmide de cordes que hi havia a l'entrada -la qual serà traslladada a la platja de la Pallisseta-, i al seu lloc instal·larà un gran joc amb quatre torres i dos ponts, un tibetà i un altre ascendent, una barra de bombers, una xarxa d'escalada, un rocòdrom, una escala corbada i dos tobogans.Pujant les escales, abans hi trobàvem un joc de fusta, ara ja obsolet, amb un pont i un tobogan, el qual serà desmuntat. Al seu lloc s'instal·larà un nou gronxador i es mantindrà el joc de la caputxeta vermella, amb dibuixos de la Pilarín Bayés, el qual va ser instal·lat l'any 2016. També es mantindrà el gronxador inclusiu, adaptat per als infants amb diversitat funcional, instal·lat l'any passat.Per altra banda, s'arranjarà tot el paviment, que serà de cautxú continu per garantir la seguretat dels infants davant de possibles caigudes. A l'àrea superior del parc, però, es mantindrà amb el seu estat original tota la part central de l'antiga Era del Gassó, pel seu valor patrimonial i històric per a Roda de Berà.