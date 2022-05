L'empresa invertirà 13 milions d'euros a diferents instal·lacions de Catalunya

Actualitzada 31/05/2022 a les 13:05

El Consell d'Administració de Renfe ha aprovat la licitació del servei d'atenció remota a estacions (ARES) per a Montblanc, Valls, Tàrrega, Cervera, Riba-Roja d'Ebre, Bell-lloc d'Urgell i Ribes de Freser. Aquesta millora forma part de la inversió de més de 13 milions d'euros que Renfe durà a terme per a 134 estacions de tota Espanya.L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar els equips terminals, la seva instal·lació, així com el Contact center per a l'atenció remota als viatgers.L'objecte del contracte és la prestació d'un servei personalitzat d'atenció, informació i venda remota al client. A més de la instal·lació a 134 estacions, l'empresa ferroviària podrà sol·licitar a l'adjudicatari uns altres 20 terminals, la ubicació dels quals estaria per definir.L'adjudicatària es comprometrà a instal·lar els equips ARES segons les funcionalitats requerides i al manteniment integral d'aquests, incloent-hi els costos derivats de vandalismes o mal ús de les instal·lacions. Igualment, dotarà de xarxes de comunicacions i del suport informàtic necessari per al funcionament del sistema, tant a estacions com al Contact center.El termini de durada inicial del contracte serà de 5 anys, a partir de l'1 d'octubre d'aquest any. No obstant això, podrà ser prorrogat a instància de Renfe per períodes successius de fins a un màxim de tres anys addicionals.