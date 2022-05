Mont-roig instal·larà càmeres de videovigilància als accessos per reduir els delictes

Veïns de la urbanització Bonmont, on han patit robatoris, lamenten que el pla no els inclou

Actualitzada 31/05/2022 a les 11:37

Els veïns de Bonmont se senten «desatesos»

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp (Baix Camp) instal·larà tretze càmeres de vigilància i control de matrícules per mirar de reduir els delictes entre un 30% i un 50%, una mesura dissuasiva que ha d'incrementar la sensació de seguretat i evitar sobretot els robatoris i els fets incívics. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Vicente Pérez, els aparells es col·locaran als punts d'accés del municipi per teixir una «gàbia» en cas de detectar els autors d'un fet delictiu. El president de l'associació de propietaris de la urbanització Bonmont, Jordi Jardí, lamenta que han patit robatoris i que l'Ajuntament els «gira l'esquena» deixant-los fora del pla. L'associació s'ofereix a pagar la instal·lació de dues càmeres més.El sistema reconeixerà matrícules i tindrà capacitat d'analitzar les captures, gestionar avisos. L'objectiu és detectar les entrades i sortides de vehicles que siguin «potencialment perillosos o d'interès policial. La infraestructura, de fet enregistrarà les dades per fer-ne el seu seguiment en cas que la Policia Local ho precisi. El regidor de Seguretat Ciutadana de Mont-roig del Camp, Vicente Pérez, preveu que la instal·lació d'aquests aparells produiran «un efecte dissuasiu» i reduir entre un 30% i un 50% els fets delictius al municipi.El servei es licitarà per gairebé 250.000 euros i s'instal·larà a finals d'estiu. La Policia Local s'ha encarregat d'elaborar un mapa per instal·lar les càmeres de vigilància i lectores de matrícules. Els lectors de matrícula s'ubicaran als accessos al terme municipal, concretament a cruïlla entre la T-323 i la T-310z a Mont-roig, l'accés a la Urbanització Club Mont-roig, l'accés al Casalot a la zona Roma, al carrer Oleastrum al pont del riu Llastres, a l'N-340 a l'alçada de la riera de Riudecanyes, a la T-322 - Camí de l'Ermita, a la T-310 al carrer de les Terres Noves, a la sortida A-7 de la urbanització Via Marina, a la sortida A-7 en sentit Miami Platja, abans del semàfor de l'N-340 de l'entrada sud, a la T-310 amb la riera de Riudecanyes, a la sortida de l'A-7 amb la rotonda Mas Miró i a la rotonda d'accés a Mont-roig Badia. També s'ubicarà una càmera d'entorn a la plaça Lilí Alvárez, al nucli de Miami Platja.El pla, però, no convenç als veïns de la urbanització Bonmont Catalunya, del terme municipal de Mont-roig del Camp. La zona, amb uns 500 habitatges, reclama de fa anys ser inclosa en el plantejament de càmeres de videovigilància i lectors de matrícules. Segons el president de l'associació de propietaris, Jordi Jardí, els intents de robatori s'han incrementat en el darrer any. Fa mesos que denuncien la sensació d'inseguretat perquè a més dels furts, també pateixen intents d'ocupació i danys freqüents al mobiliari públic.Per fer front a aquesta situació, fa dos anys van contractar un servei de vigilància privada, però Jardí ha recalcat que seria necessari que el pla de càmeres de seguretat inclogués dos aparells més per ajudar a controlar la zona. Se senten «desatesos» per part del consistori i s'ofereixen a assumir el 100% del cost de la instal·lació d'aquestes dues càmeres. L'Ajuntament coneix la petició, però de moment descarta modificar el concurs que està en marxa per ampliar el nombre d'aparells. Per contra, no tanquen la porta que en un futur s'instal·lin més càmeres en altres punts del terme municipal, tot i que no s'han compromès a cap ubicació en concret.