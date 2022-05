La tercera Cursa de les Dones de Cambrils sortirà el 12 de juny des del passeig de les Palmeres

L'esdeveniment esportiu, que es recupera després de dos anys d'aturada, clourà les Jornades per la Salut de la Dones

Actualitzada 31/05/2022 a les 15:02

La tercera Cursa de la Dones de Cambrils es portarà a terme el proper diumenge 12 de juny amb els lemes #NomésSIésSI i #Respecta'm. L'esdeveniment esportiu, que es recupera després de dos anys d'aturada per la Covid-19, és l'última activitat programada de les Jornades per la Salut de les Dones. Les inscripcions segueixen obertes al web de Naturtime o bé presencialment a les botigues Decathlon de Reus, Tarragona o Vila-seca.

La jornada començarà amb una sessió de Zumba per escalfar motors i a les 10 hores es donarà el tret de sortida de les cursa de 5 Km, que es pot fer corrent o caminant. El circuit s'iniciarà passeig de les Palmeres en direcció a Horta Santa Maria per seguir en direcció al passeig de Ponent fins a l'alçada del Dorado i tornar al passeig de les Palmeres. En finalitzar la cursa dels 5 km, començaran les curses infantils amb medalles per tots els nens i nenes participants. Per acabar, hi haurà un esmorzar saludable a base de fruita, fruits secs i llet d'ametlles.

Com a novetat, enguany no només hi podran participar les dones sinó que la cursa s'obre a tothom amb l'objectiu de donar més visibilitat a l'esdeveniment. De moment ja hi ha 300 persones inscrites i l'organització espera arribar a les 600 durant les gairebé dues setmanes que queden fins a l'esdeveniment.

La cursa també tindrà caràcter solidari, ja que en el moment de la inscripció es poden fer donatius d'1, 3, 5 o 10 euros a la Lliga contra el Càncer. A banda, els diners que es recaptin amb la venda de samarretes també es destinaran a aquesta organització.

La cursa està organitzada pel Departament d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils i Naturetime, amb el suport del patrocinador principal ICC Telecom. L'esdeveniment també compta amb la col·laboració de Construccions F. J. Ferre L., CPrint, la Clínica Dental Familiar Núria Gatnau, l'escola d'idiomes Martina Kids & Us i la cadena Decathlon.

Les Jornades comunitàries per la Salut de les Dones, impulsades pel Departament d'Igualtat, s'inicien avui amb un Taller Virtual de sexualitat femenina amb el títol «Nascudes per al plaer», que abordarà aspectes com la ideologia patriarcal i les creences limitants, l'anatomia fisiològica i energètica, la pràctica corporal i els cicles de la dona. El programa complet es pot consultar fent click aquí.