La Fira Multisectorial de Cambrils aposta pel caravàning, les renovables i l'art urbà

Actualitzada 31/05/2022 a les 08:02

Cambrils ho té tot a punt per a tornar a celebrar, després de dos anys d'aturada, la Fira Multisectorial. La mostra, que enguany arriba a la 63a edició, torna renovada i carregada de novetats. Entre les quals en destaca un espai dedicat al món del caravàning, un altre centrat en les energies renovables i els vehicles elèctrics així com l'aposta per l'art urbà, amb la presència de l'artista i grafitera Maga pintarà un mural a tocar de la plaça del Centenari durant tot el cap de setmana.L'esdeveniment ha batut el seu propi rècord amb un total de 273 expositors i 417 estands. En total hi haurà més d'un centenar d'expositors al recinte firal, més d'un centenar de firetes i atraccions, una cinquantena de paradetes a la Fira Medieval i una vintena d'estands a l'espai Carpe Birrem. Tot plegat, amb més d'una cinquantena d'actes entre tallers i actuacions.El món del caravàning comptarà per primer cop amb espais d'exposició a la Fira Multisectorial de Cambrils. És la primera vegada en la història de la fira que empreses de campers, caravanes, autocaravanes i càmping tindran cabuda en el recinte firal. La regidoria de Promoció Econòmica ha decidit impulsar la seva presència per adaptar-se a les noves tendències postpandèmia. Els espais d'exposició d'aquest ram estaran al Parc del Pinaret, de manera que els visitants podran conèixer, en un entorn de natura i bosc, els serveis i productes que ofereixen aquestes empreses.Enguany destaca també l'arribada d'un sector inèdit: les energies renovables. Les plaques solars tindran presència a la 63a edició de la Fira i ho faran acompanyades de Tesla, empresa pionera i puntera en el sector dels vehicles elèctrics. La multinacional presidida per Elon Musk exposarà dos dels seus vehicles, el Model Y i el Model 3, i els assistents a la Fira podran inscriure's per demanar cita i provar-los a Barcelona.Les mascotes són un membre més de la família, per aquest motiu, la Fira de Cambrils 2022 comptarà amb un espai exclusiu dedicat per a ells. La Riera obrirà les portes a les mascotes i les empreses del sector, que oferiran accessoris, complements i serveis de salut. A més, es comptarà amb dues exhibicions: Agility, dissabte a la tarda, i gossos de defensa, diumenge a la tarda.L'espai de firetes i atraccions tindrà horaris especials per al gaudi del públic autista. Per primera vegada, i gràcies a la col· laboració amb el Gremi Industrial de Firaires de Catalunya, en les franges horàries d'11 a 12 i de 16 a 17, s'apagarà la música del recinte i també les llums, per tal que els infants amb Trastorn d'Espectre Autista puguin gaudir de la fira amb normalitat.