Interior i Trànsit preocupats pels accidents a l'AP-7 a Tarragona a les portes de l'estiu

Estudien mesures per reduir la sinistralitat, entre elles prohibir l'avançament dels camions en trams de dos carrils

Actualitzada 31/05/2022 a les 14:50

L'augment del trànsit i de la sinistralitat a l'AP-7 preocupa al Departament d'Interior, a les portes d'una campanya d'estiu en què la situació empitjorarà per l'augment habitual de la mobilitat i també per la reobertura de la ruta entre França i el nord d'Àfrica. Aquest mes de maig han mort dues persones i fins a vuit més han resultat ferides en accidents de trànsit en el tram de l'autopista del camp de Tarragona i l'Ebre.El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre ha avançat que Interior i el Servei Català de Trànsit estudien mesures per mirar de reduir la sinistralitat, unes mesures que ha d'autoritzar l'Estat que és titular de la via. Una de les propostes és prohibir l'avançament dels camions en trams de dos carrils.Salvadó no ha concretat el paquet de mesures que preparen Interior i Trànsit per minimitzar l'impacte de l'alt volum de trànsit al tram de les Terres de l'Ebre de l'AP-7, però ha avançat que «a curt termini» seran accions com la prohibició d'avançament per als camions en els trams de dos carrils per sentit, entre d'altres.El Govern a l'Ebre també treballa amb el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), perquè incorporin al seu pla d'emergències els riscos i conseqüències externes de possibles incidents a les instal·lacions, com ha passat amb les canonades rebentades a l'Ampolla i l'Ametlla de Mar.El consell de direcció ebrenc també ha valorat l'Estratègia Delta que es va donar a conèixer la setmana passada, sobretot per les actuacions concretes i amb calendari, que en tres o quatre anys tindran a punt els projectes executius i es podran dur a terme si reben el vistiplau del Ministeri per a la Transició Ecològica.El delegat Albert Savadó també ha celebrat que l'incendi aquest dilluns a Ascó, a la Ribera d'Ebre, ja estigui controlat i ha demanat molta prudència en les activitats en el medi rural, sobretot a les serralades de la zona nord del territori on el risc d'incendi ja és molt elevat abans de la campanya d'estiu.