Els Bombers han donat per estabilitzat cap a les set de la tarda l'incendi forestal que s'ha declarat entre Juncosa i Ulldemolins (Priorat). Segons els càlculs dels Agents Rurals, el foc afecta una superfície aproximada de 6 hectàrees de vegetació, la major part en terme d'Ulldemolins i una part a Juncosa. Treballen amb la hipòtesi d'una crema de restes vegetals com a possible causa.Els Bombers han rebut l'avís pocs minuts després de dos quarts de tres de la tarda i de manera progressiva han activat fins a una vintena de dotacions terrestres amb efectius del GRAF i 3 mitjans aeris, entre els quals un helicòpter i dos avions de vigilància i atac.