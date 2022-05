El Vendrell traslladarà la Policia Local a un edifici inacabat on s'havia previst un casal d'avis

Actualitzada 31/05/2022 a les 15:43

L'edifici on el govern vol ubicar la Policia Local és a tocar de l'escola Marta Mata, a l'avinguda del Tancat de la Plana. Des del 2011 hi ha l'equipament a mig construir, projectat fa més de deu anys com a futur casal d'avis. De fet, l'obra formava part d'un macro projecte que preveia, a llarg termini, la construcció d'un segon edifici on obrir un centre de dia per a gent gran. L'execució del primer edifici es va fraccionar. L'Ajuntament va rebre l'obra acabada de l'esquelet i mai es va tirar endavant la resta del projecte degut a l'endeutament municipal en què es trobava el consistori durant la dècada passada. Luz Ramírez sosté que l'edifici que ara està a mitges no és idoni per ubicar-hi un casal d'avis i aposta per traslladar la Policia Local, «que es troba en unes instal·lacions molt precàries que necessiten una ampliació o renovació». Els mateixos agents fa anys que exigeixen un canvi d'instal·lacions, tot denunciant que les deficiències amb què treballen a l'antiga estació d'autobusos han provocat casos d'ansietat a part de la plantilla. La regidora confia que abans que acabi el mandat l'Ajuntament podrà disposar el projecte de reforma de l'edifici del Tancat. D'aquesta manera, en menys d'un any aspira a tenir resolta l'adjudicació de l'obra per a què el projecte continuï i es culmini durant la propera legislatura. En relació al futur nou casal d'avis que mai s'ha posat en marxa, l'alcalde va assegurar a principis d'any que l'aposta del govern és ampliar les instal·lacions actuals dels diferents casals. En el cas del casal del Tancat, està situat a un edifici antic a uns 300 metres d'on es preveia el nou equipament.

L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa la maquinària per traslladar les dependències de la Policia Local a l'edifici inacabat del barri del Tancat on fa deu anys es preveia obrir un casal d'avis. D'aquesta manera el cos abandonarà l'antiga estació d'autobusos, on es van ubicar les dependències policials el 1997 sense fer-hi cap gran inversió.El govern ha confirmat que aquest mes de maig s'ha reunit amb diversos arquitectes municipals per enfilar la reforma de l'edifici inacabat del Tancat, molt malmès per vandalisme. La regidora de la Policia, Maria Luz Ramírez, precisa que el consistori està estudiant si convoca un concurs públic o bé si la reforma serà d'un import que permeti una adjudicació directe per contracte menor.