Divuit detinguts a Espanya per posseir i distribuir arxius pedòfils

Els arrestos s'han efectuat a diverses províncies, entre elles Tarragona

Actualitzada 31/05/2022 a les 12:43

La Policia Nacional ha detingut 18 persones a tretze províncies per presumpta distribució i possessió de material d'explotació sexual infantil per internet a través dels seus ordinadors o mòbils. Els arrestos s'han practicat a Corunya, Alacant, Barcelona, ​​Burgos, Cadis, Castelló, Ciudad Real, Girona, Guipúscoa, Lanzarote, Madrid, Tarragona i Tenerife.Tots ells emmagatzemaven i compartien el material il·lícit tant des d'ordinadors com des de dispositius mòbils i feien ús de connexions privades per dificultar-ne la localització.Durant l'operació, els agents han intervingut 21 telèfons mòbils, dues tauletes tàctils, sis ordinadors, vuit discos durs, sis targetes de memòria, 17 memòries USB i una càmera de fotos.Va ser el gener del 2020 quan es van iniciar les indagacions gràcies a una informació de l'Ambaixada dels Estats Units després de detectar diverses connexions a internet a Espanya des de les quals, presumptament, s'estaria distribuint contingut amb material de pornografia infantil.Concretament, la informació rebuda tenia l'origen en les denúncies formulades pel Centre Nacional de Nens Desapareguts i Explotats (NCMEC).Com és habitual en la comissió d'aquest tipus de delictes, els seus autors feien servir connexions privades (VPN) per anonimitzar les veritables adreces IP dels seus terminals. D'aquesta manera, impedeixen o dificulten la localització dels usuaris.Els arrestats feien ús tant dels seus ordinadors (portàtils i de sobretaula) com dels seus terminals mòbils -moltes vegades sincronitzats entre si-, per la qual cosa els investigadors van haver d'orientar la cerca sobre qualsevol dispositiu informàtic.La Policia Nacional recorda als ciutadans la importància de no compartir o desar aquest tipus d'imatges i vídeos sexuals protagonitzats per menors, ja que incorreria en la comissió d'un delicte. Per això, hi ha la possibilitat de denunciar el contingut mitjançant el correu electrònic denuncias.pornografia.infantil@policia.es