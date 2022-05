Acord per a la gestió de l'ermita de la Santíssima Trinitat de l'Espluga

S'ha iniciat també la temporada per a fer foc

La Germandat de la Santíssima Trinitat i l'Arquebisbat de Tarragona han tancat l'acord per la gestió de l'ermita de la Santíssima Trinitat, titularitat de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga de Francolí, per als propers 12 anys. El rector de l'Espluga, mossèn Antonio Rosario i el president de la Germandat, Xavier Morgades, han signat el conveni que permetrà la cessió d'ús de l'equipament lúdic i religiós a l'entitat. L'acord s'ha assolit després del bon funcionament durant el primer any del projecte de voluntariat i inserció sociolaboral que va permetre, el 24 de juliol passat, reobrir l'ermita situada a la Reserva Natural del Barranc de la Trinitat, al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet.A més, a mitjans de maig s'ha iniciat una nova temporada per a fer foc a l'ermita. Aquestes primeres setmanes s'obrirà tots els diumenges de 9 h. a 19 h. i a l'estiu s'ampliarà a tot el cap de setmana.L'adequació i neteja de l'entorn per part dels voluntaris de la Germandat amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Espluga ha permès rebre el permís dels Agents Rurals per a reobrir els fogons de llenya.