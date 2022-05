Urgila, rock metal amb seu a Valls

Aquest cap de setmana s'ha publicat el primer treball del grup format per Dami García i Xavi Torres

Actualitzada 29/05/2022 a les 19:09

El passat divendres 27 de maig es va publicar el primer treball d'Urgila, banda de rock metal en català formada per Dami García a la bateria i Xavi Torres a la veu, guitarres i baix. «Animals perillosos és un disc autoproduït, format per dotze temes plens de distorsió, amb un so potent i contundent, i bases rítmiques senzilles però molt marcades», explica el Xavi.

Urgila es va gestar l'any 2019 de la mà d'aquesta parella de músics tarragonins establerts a Valls. «Jo venia d'un altre grup que es va dissoldre», recorda el Xavi. «Amb la Dami vam començar a tocar versions de grups com AC/DC, Metallica o Black Sabbath, fins que un dia em vaig posar a improvisar. La Dami em va seguir, i ens va agradar el que va sortir. A partir d'aquell moment, vam decidir deixar les versions i fer temes propis», relata. El resultat és aquest nou treball, que en paraules dels seus autors, «simbolitza l'advertiment vers la diversitat social i com segons quines persones poden ser tòxiques».

Però més enllà de la música, Urgila es presenta també «com un mitjà d'unió de les persones, amb l'objectiu de crear sinergies i xarxes artístiques». Una voluntat que es reflecteix tant en el nom de la banda (fruit de la suma dels mots Unió i Argila), com en la llista de col·laboracions en el projecte. «Vam buscar la complicitat de persones del món de l'art que poguessin aportar valor afegit», apunta la Dami, qui explica que van buscar «persones que treballin amb les mans». És per això que l'escriptor Josep Vallverdú i Aixalà ha recitat dos dels seus poemes que la banda ha musicat, convertint-se en els temes que obren i tanquen el disc de debut. També han comptat amb l'escultor multidisciplinari Xicu Cabanyes, que ha participat en el rodatge d'un dels dos videoclips d'Urgila (El futur i la memòria), que s'ha fet a la Cúpula dels Sants al bosc de Can Ginebreda (Girona). Per al segon videoclip (La crida), el grup ha comptat amb il·lustracions del brasiler Pedro Lucas Lima Costa. Es tracta d'un vídeo d'animació que té com a escenari la ciutat de Valls.

Animals perillosos ja es pot escoltar a les principals plataformes, i aviat es publicaran els dos videoclips del nou treball.