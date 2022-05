Moren dues persones en precipitar-se el cotxe per un desnivell a l'N-420 a Pradell

Una tercera ha estat traslladada en estat greu a l'hospital de Reus i s'està buscant si hi havia alguna persona més al vehicle accidentat

Dues persones han mort i una ha resultat ferida aquest matí en un accident a la carretera N-420, al punt quilomètric 846 a l'altura de Pradell de la Teixeta (Priorat). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 08.37 h.El Servei Català de Trànsit informa que per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i s'ha precipitat per un desnivell. A conseqüència de l'accident, han mort dos ocupants del vehicle i una tercera persona ha estat traslladada en estat greu a l'hospital de Reus.Segons EFE, el ferit greu ha explicat als equips d'emergència que en el cotxe anava una quarta persona, que hauria sortit disparada del vehicle en caure pel desnivell, per la qual cosa els Bombers i els Mossos estan rastrejant la zona, en una àrea muntanyenca, per tractar de localitzar-la, segons les fonts. Tot i això, des del SCT remarquen que es manté el dispositiu per tractar de comprovar si hi havia alguna persona més afectada, ja que no és segur.Arran de la incidència, s'han activat deu patrulles dels Mossos d'Esquadra i les seves unitats de recerca i de drons. Per la seva banda, Bombers de la Generalitat han realitzat tasques d'excarceració per alliberar la persona ferida i les dues víctimes mortals que havien quedat atrapades a l'interior del vehicle. Han activat un total de 12 dotacions entre les quals hi ha la unitat de rescat amb l'helicòpter i efectius del GRAE (Grup d'Actuacions Especials) i el metge del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) i unitats del Grup Caní de Recerca. Fins al lloc també s'hi ha desplaçat l'EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) per desbrossar de vegetació la zona i facilitar les tasques de recerca. Des del SEM s'han activat tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.Amb aquestes víctimes, són 71 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).