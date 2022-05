Mercadona permetrà als clients fer donacions de diners que es convertiran en aliments

La campanya de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments 'Operació Quilo de Primavera' es farà entre el 30 de maig i el 4 de juny

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:15

Mercadona participarà a l'Operació Quilo de Primavera que organitza la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments del 30 de maig al 4 de juny. La companyia posa a disposició els seus punts de venda per a la recaptació de fons.A les comarques tarragonines hi participen les 34 botigues de Mercadona, on els clients podran fer donacions monetàries, múltiples d'un euro, quan passin per la caixa en el moment de la compra. Les quantitats donades es transformaran en aliments que es lliuraran a cadascun dels bancs d'aliments participants.Mercadona col·labora en aquesta iniciativa social amb el compromís d'animar els clients a participar en aquest esdeveniment solidari.Del començament d'any, a Tarragona la companyia ha donat 304 tones d'aliments i productes de primera necessitat a 24 entitats socials i organitzacions benèfiques amb què col·labora, entre elles 7 menjadors socials i el banc d'aliments. Aquesta donació al tancament del mes d'abril equival a 5.607 carretons de la compra.Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és compartir part de tot el que en rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l'aposta pel creixement compartit.Juntament amb la donació d'aliments, Mercadona col·labora amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social és la sostenibilitat. Per a això, disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, que es basa en els principis de l'economia circular i està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic.En aquest sentit, Mercadona, juntament amb els seus proveïdors Totaler, treballa en l'Estratègia 6.25 per aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic, que tots els envasos d'aquest material siguin reciclables i reciclar tot el residu plàstic. A més, treballa en el projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.