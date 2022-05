L'alcalde de Salou obre un nou espai de diàleg veïnal a l'entorn de l'Eix Cívic

Aquest dilluns s'ha iniciat la primera reunió amb veïns del futur Eix Cívic de Salou per escoltar les seves inquietuds i observacions

Pere Granados ha explicat que «com que estem davant d'un document urbanístic i no d'un projecte, creiem interessant obrir la possibilitat que els veïns i veïnes de la zona es puguin pronunciar sobre la proposta d'Eix Cívic que hem presentat, ja que podem entendre que la seva magnitud pot suscitar alguns interrogants que volem escoltar i resoldre; si bé el projecte està pensat per generar reequilibri, qualitat de vida i progrés, en una zona i un barri que ha hagut de suportar una infraestructura ferroviària i les inundacions del barranc de Barenys».

En aquest sentit, Granados afegia que «hem fet una proposta que té la finalitat de transformar el paisatge urbà ocupat per les vies, articulant una nova mobilitat i recuperant més espai per a les persones, amb una gran avinguda de quasi 2 km i una gran plaça de 2 ha, tot prioritzant la creació d'un gran àmbit urbà sostenible, inclusiu, de convivència i de socialització; que també dinamitzarà l'economia».

Un cop finalitzat, doncs, el procés de participació i el període d'exposició pública per a la presentació d'al·legacions al document urbanístic de l'Eix Cívic que es va presentar, l'alcalde ha volgut iniciar un nou espai de consulta i de diàleg amb les comunitats de propietaris afectades directament per les solucions urbanístiques plantejades, per tal que puguin manifestar les seves observacions i, d'aquesta forma, facilitar que sigui estudiada la seva viabilitat per part de l'Ajuntament.